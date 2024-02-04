حفل توقيع كتاب "المسرح التنموي .. النظرية والتطبيق" للمركز القومي للمسرح.. الليلة

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ حفل توقيع لأحدث إصدارات المركز "المسرح التنموي .. النظرية والتطبيق"حغل تأليف: أ.د. راندا رزق، تقديم: أ.د. أحمد زايد، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويقام حفل التوقيع في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، اليوم الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال٥٥ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس بلازا 1 قاعة توقيع الكتب.

يذكر أن هذا الإصدار يأتي في إطار إنجاز المشروعات الهادفة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ نحو نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي.

ويقدم الكاتب هذا الإصدار؛ لتقرير حقيقة المسرح التنموي في الحياة، إذ إنه يجسد القيم الحياتية والإنسانية ويرسخها في نفوس المجتمعات والشعوب في العالم.

ويعتبر كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" بيان لإطار تنموي يقرر أن الانتقال من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ومن الغيب غير المرئي إلى معايشة الواقع المرئي هو الهدف الأعلى للقيم التربوية في المسرح ومخاطبة الجمهور، وحينما يصل المتحدث والمواجه للجمهور والمتلقي إلى هذه الحالة يكون قد استطاع تخطي حاجز الخوف والقلق إلى قمة الطمأنينة والحقيقة والصدق، ويعيش المتلقون مع القضية كما لو كانوا داخل أحداثها.