بدء محاكمة داني الفيش بتهمة التحرش في برشلونة

بعد قضائه حتى الان لعام في احد سجون مدينة برشلونة تبدأ غدا الاثنين في إحدى محاكم برشلونة محاكمة داني الفيش نجم برشلونة السابق بتهمة التحرش الجنسي بإحدى السيدات في ملهي ليلي بمدينة برشلونة .

وكانت الواقعة التي تعود إلى يوم ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ قد تم بعدها القبض على داني الفيش بتهمة التحرش الجنسي وايداعه احد السجون قد تم نفيها تماما من جانب داني الفيش إلى جانب مجموعة المحامين التابعين له .

ووفقا للقانون الأسباني فإن واقعة التحرش الجنسي ان ثبتت على الفيش فإنه معرض للحكم بالسجن لمدة تسعة سنوات فيما يطالب ممثلو الفتاة التي تم الاعتداء عليها بسجنه لمدة ١٢ عاما .

وكان داني الفيش الذي يبلغ حاليا ٤٠ عاما قد القي القبض عليه يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٣ وايداعه السجن بعد الاستماع لأقوال الفتاة المجني عليها وأقوال الشهود لإثبات الواقعة وبعدها حاول داني الفيش دفع كفالة للخروج من السجن حتى موعد المحاكمة الا ان طلبه قوبل بالرفض بسبب رؤية هيئة المحكمة انه من الممكن أن يستغل خروجه للهرب خارج أسبانيا على الرغم من عرضه ان يقوم بتسليم جواز سفره وارتظاء وسيلة تتبع بينما حاول محاموه ايضا تقديم صور من كاميرا المراقبة للملهى الليلي لمحاولة إثبات براءته الا ان ايضا هيئة المحكمة رأت ان الصور لا يمكن أن تكون دليل براءة في مثل هذه القضايا .

وكان داني الفيش قد قام بتغيير أقواله اكثر من مرة حيث بدأ بالتأكيد على عدم معرفته بمقدمة البلاغ ضده وبعد القبض عليه اعترف بمعرفته بها لكن لم يحاول التحرش بها رغما عنها مؤكدا انه نفى التهمة في البداية لمحاولة حماية زواجه ثم غير أقواله انه كان تحت تأثير الخمر عندما حاول التحرش بها

ومن المنتظر ان تبدأ المحاكمة صباح الاثنين وتمتد إلى يوم الاربعاء لإصدار الحكم بعد الاستماع لكافة أطراف القضية .

يذكر ان داني الفيش كان أحد لاعبي الجيل الذهبي لبرشلونة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٦ حيث حقق لقب دوري أبطال أوربا في ثلاث مناسبات بينما شارك مع منتخب البرازيل في الفوز مرتين بلقب كوبا أمريكا و أحرز الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي في الدورة الاوليمبية بطوكيو عام ٢٠٢١ وهو في سن ٣٨ عاما وشارك في ثلاث نسخ لكأس العالم وهو اللقب الوحيد الذي لم يحرزه عبر تاريخه الكروي .