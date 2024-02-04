تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت الأسواق ومحال الصاغة تراجعًا جديدًا في سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

بلغ سعر الذهب في آخر أسعار متداولة في محلات الصاغة، كالآتي:

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4257 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3725 جنيهًا.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3192 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2483 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر معاملات في محلات الصاغة، 29800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار سبائك الذهب اليوم الاحد

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10642 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 21285 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 132392 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.