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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عدلي القيعي: أوافق على رحيل ديانج عن الأهلي بشرط

ديانج
ديانج

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالناد الأهلى  أن النادي لم يتلقي عرض لديانج سواء بستة مليون يورو أو 8 مليون يورو ولو حصل وتم الحصول علي رايي كنت سأوافق .

وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: محمد عبد المنعم أصبح لديه قناعة بالاحتراف ويؤهل نفسه لذلك ، واتمني الايتراجع عن حلمه في الاحتراف الأوروبي .

وواصل تصريحاته بالتاكيد علي أن اللاعبين في مصر محترفين ويحصلون علي ارقام مالية كبيرة ونحن الدوري الاكثر إنفاقا بعد دوريات الخليج ، ولاعبي شمال افريقيا يلجأون الينا لأننا ندفع الملايين في الصفقات .

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