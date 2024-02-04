عدلي القيعي: أوافق على رحيل ديانج عن الأهلي بشرط

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالناد الأهلى أن النادي لم يتلقي عرض لديانج سواء بستة مليون يورو أو 8 مليون يورو ولو حصل وتم الحصول علي رايي كنت سأوافق .

وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: محمد عبد المنعم أصبح لديه قناعة بالاحتراف ويؤهل نفسه لذلك ، واتمني الايتراجع عن حلمه في الاحتراف الأوروبي .

وواصل تصريحاته بالتاكيد علي أن اللاعبين في مصر محترفين ويحصلون علي ارقام مالية كبيرة ونحن الدوري الاكثر إنفاقا بعد دوريات الخليج ، ولاعبي شمال افريقيا يلجأون الينا لأننا ندفع الملايين في الصفقات .