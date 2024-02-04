عدلي القيعي : وسام ابوعلي تحمس للانضمام للاهلي بعد متابعته في كأس العالم للأندية
أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالاهلي أنه إذا كان هناك قرار لمدرب أجنبي فالافضل أن يكون هيرفي رينارد أما غير ذلك فلا ويتم التعاقد مع مدرب مصري ، مؤكدا أن ديسابر يتحر كثيرا .
واضاف القيعي في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر dmc: أن بطولة كأس العالم للأندية جعلت اللاعب وسام ابوعلي يقاتل للعب للأهلي واستخرج جواز سفر فلسطيني من أجل اللعب للأهلي وكان لديه حماس كبير وعقليته رائعة ويارب ينجح .
وواصل القيعي تصريحاته جمهور الاهلي طموحاته كبيرة ، وموديست كان اختيار كولر والسويسري لم يخطأ في اختياره وتعاقدنا لمدة سنة بسبب سنه وكان سبب في حصد بطولة .
وكشف القيعي أن بداية أزمات وليد ازارو منذ أن قطع الفانلة وخسرنا البطولة الأفريقية وبدأ مستواه في التراجع ، وبادجي كان لديه مشكلة مع موسيماني وطلب رحيله