سوريا : أمريكا لا تريد استقرار دمشق وقواتها تسرق ثرواتنا

أكد مستشار رئاسة الوزراء السورية، عبد القادر عزوز، أن القوات الأمريكية تسرق ثروات وخير الأراضي السورية، وهذا أمر لابد من مناقشته على طاولة التفاوض مع أمريكا.

وتابع عزوز خلال تصريحاته عبر بر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن المزيد من التصعيد والدخول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سيساهم في تهديد أمن واستقرار المنطقة، بل والعالم أجمع، كما أن الحرب الإقليمية في المنطقة، ستنعكس سلبًا على كل الدول

وشدد على أنه يجب على الأشقاء التدخل لتهدئة الصراع خاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن استعادة الجيش السوري على المناطق التي تسيطر عليها القوات العسكرية بشمال شرق سوريا وجنوبها، سيساهم في استقرار سوريا، ولكن من مصلحة الولايات المتحدة استمرار هذا الوضع.

وواصل عزوز أن أمريكا لم تحسم الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الصراع بالمنطقة.

وفي سياق آخر، أعلنت واشنطن قصف أهداف في سوريا والعراق ردا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، وغانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب الإسرائيلي إذا لم يوافق نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى.

وحسب سبوتنيك، وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية للشرق الأوسط تشمل إسرائيل ورام الله ومصر ولبنان والأردن، وأحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو، والأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاق اقتصادي مع إسرائيل.

واشنطن تعلن قصف 85 هدفا في سوريا والعراق ردا على هجوم الأردن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".

إلى ذلك قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك مكول، إن الضربات الأمريكية ضد أهداف في سوريا العراق "جاءت متأخرة"، مضيفاً أنها "سمحت لأعداء أمريكا بالاستعداد".