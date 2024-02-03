جوجل تعيد تسمية Bard إلى Gemini وتخطط لإطلاق تطبيق مخصص

وفقًا لوثيقة تم تسريبها على X، تخطط Google لإدخال بعض التغييرات الرئيسية على أداة Bard AI الخاصة بها في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد تتضمن الخطط، التي لم يتم تأكيدها علنًا، تغيير اسم Bard إلى Gemini. سيكون من المنطقي أن تفعل جوجل ذلك، ولو من أجل البساطة فقط – فقد قدمت الشركة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد متعدد الوسائط، Gemini، في نهاية عام 2023 وبدأت في دمجه في بعض منتجاتها، بما في ذلك Bard.

يعود تاريخ سجل التغيير الذي شاركه مطور تطبيقات Android Dylan Roussel إلى 7 فبراير، ويشير أيضًا إلى أن مستوى Gemini Advanced المدفوع سيصبح متاحًا في هذا الوقت. ويذكر أن تطبيق Gemini لنظام Android "سيتوفر قريبًا" أيضًا.



وفقًا للوثيقة، سيمنح Gemini Advanced المستخدمين إمكانية الوصول إلى نموذج Ultra 1.0 من Gemini، وهو "أكثر قدرة بكثير على القيام بمهام معقدة للغاية مثل البرمجة، والتفكير المنطقي، واتباع التعليمات الدقيقة، والتعاون الإبداعي". سيكون متاحًا في أكثر من 150 دولة ومُحسّنًا للغة الإنجليزية في البداية. يقول سجل التغيير أيضًا أن Gemini ستتوسع إلى كندا مع هذا الإصدار.