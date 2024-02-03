رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا

ضربت سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.

وحسب سبوتنيك، رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي.

والهجوم الذي ضرب القاعدة، مساء اليوم، أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأمريكية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.

أصوات المضادات الجوية المكلفة بحماية القاعدة سُمعت في أرجاء المنطقة، إلا أنها فشلت في التصدي للصواريخ المهاجمة.

والاستهداف الجديد للقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" هو الثاني من نوعه بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على محافظة دير الزور فجر اليوم.

وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.