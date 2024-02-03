شاهد..اعتداء لاعبي منتخب مالي على الحكم محمد عادل بعد تأهل كوت ديفوار

اعتدى لاعبي منتخب مالي على الحكم المصري محمد عادل عقب انتهاء مباراتهم ضد كوت ديفوار والتي جمعت بينهما اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا وانتهت بتأهل الأفيال الإيفوارية.

وشهدت نهاية المباراة توجه مجموعة من لاعبي منتخب مالي ومحاولة الاعتداء على الحكم المصري اعتراضًا منهم على بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها في إدارته للمباراة.

كوت ديفوار تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مثيرًا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لينجح في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

أحرز المنتخب المالي هدف التقدم خلال المواجهة المثيرة من خلال اللاعب نيني دروجيليس في الدقيقة 71، بينما عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتوجه المنتخبان للأشواط الإضافية، حيث سجل هدف الفوز لمنتخب ساحل العاج اللاعب عمر دياكيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.