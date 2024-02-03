السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المصانع في الولايات المتحدة تواجه قيوداً بسبب أسعار الفائدة المرتفعة

المصانع في الولايات
المصانع في الولايات الأمريكية المتحدة

سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في ديسمبر  ومن المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة مع استمرار تراكم الطلبيات غير المكتملة.

 

المصانع في الولايات الأمريكية المتحدة

 

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إن طلبيات المصانع ارتفعت 0.2% بعد انتعاشها بنحو 2.6% في نوفمبر.

 

وتأتي الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفعت الطلبيات 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر .


ويواجه قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، قيودا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. بالرغم من ذلك فإن التوقعات مبشرة.

 

وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء. وقال محافظ البنك جيروم باول إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.

 

واقترب مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات من منطقة التعافي في يناير.

 

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الولايات الأمريكية المتحدة

 

المصانع في الولايات الأمريكية المتحدة

 

وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في ديسمبر بعدما قفزت 84.1% في نوفمبر، في حين زادت طلبيات المركبات وقطع الغيار والشاحنات 0.9%. وارتفعت أيضا الطلبيات على المعادن الأساسية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.

 

ولم تتغير شحنات السلع المصنعة. فيما صعدت مخزونات السلع المصنعة 0.1%، في حين زادت الطلبيات غير المكتملة 1.3% بعد ارتفاعها بالمعدل ذاته في نوفمبر.

 

ذكرت الحكومة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.2% بدلا من 0.3 كما كان متوقعا الشهر الماضي.

 

ولم تتغير شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بخلاف ما ورد سابقا عن ارتفاعها 0.1%. وصعد إنفاق الشركات على المعدات بشكل طفيف في الربع الرابع.

 

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