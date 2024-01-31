الصين.. نشاط المصانع ينكمش مرة أخرى في يناير

أظهر مسح رسمي للمصانع، اليوم الأربعاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع المترامي الأطراف يكافح لاستعادة الزخم في بداية 2024.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 49.2 في يناير كانون الثاني من 49.0 في ديسمبر كانون الأول دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش ويتماشى مع متوسط توقعات عند 49.2 في استطلاع رأي.

تقدم البيانات أول لقطة رسمية لكيفية بدء الاقتصاد رقم 2 في العالم العام الجديد بعد انتعاش أكثر هشاشة من المتوقع بعد COVID.

ويتأثر الرقم الأخير أيضا بالعام القمري الجديد الذي سيصادف 10 فبراير من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.

كان المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير عند 49.0 ، منكمشا للشهر الرابع ، وفقا لمسح NBS. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على النشاط الصناعي، حيث سجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينكمش للشهر العاشر على التوالي.

ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ بشكل غير متوقع عن خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وتواجه السلطات مهمة شاقة في الوقت الذي تحاول فيه تنشيط الاقتصاد في مواجهة الانكماش العقاري ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي (PMI) ، والذي يشمل الخدمات والبناء ، إلى 50.7 من 50.4 في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي ، وفقا ل NBS.



وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق.

رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6٪ من 4.2٪ في أكتوبر ، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.

لن تصدر الصين هدف النمو لعام 2024 حتى مارس ، لكن المطلعين على السياسة يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي يبلغ حوالي 5٪.