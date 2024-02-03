رئيس جامعة الفيوم السابق عضوا بالجنة المنظمة للاجتماع العالمى للعلوم والتطبيقات البيئية بالبرتغال

أعلنت اللجنة المنظمة للاجتماع العالمى حول العلوم والتطبيقات البيئية، عن اختيار الدكتور احمد جابر شديد استاذ جيولوجيا المياة ورئيس جامعة الفيوم السابق ضمن اللجنة المنظمة للاجتماع العالمى حول العلوم والتطبيقات البيئية والمقرر عقده بمدينة بورتو بالبرتغال خلال الفترة من 27 الى 29 يونيو القادم .

مشاركة باحثين عالميين وشباب

وأكد الدكتور احمد جابر شديد، ان الاجتماع يتم عقده بشكل سنوى ويمثل منصة علمية وبحثية للباحثين والاكاديميين والخبراء الصناعيين من جميع انحاء العالم لتقديم نتائج ابحاثهم ومشاركة احدث التطورات والتقنيات المتطورة فى مجالات واسعة من العلوم البيئية .

ويضم الاجتماع مشاركيين عالميين وباحثين من الشباب من مختلف دول العالم يبحثون عن فرص للتبادلات التى تتجاوز حدود المكان وتسمح لهم بحل المشكلات الصعبة متعددة التخصصات التى لايمكن ان يوفرها سوى مكان من هذا النوع من التجمع.

واضاف رئيس جامعة الفيوم السابق، انه سيشارك فى هذا الاجتماع باحثين عالميين من المانيا – الولايات المتحدة الامريكية – كندا- اسبانيا- بولندا – انجلترا- فرنسا- البرتغال- كوريا الجنوبية- ماليزيا –تركيا- الصين- ايران –الهند- استراليا- شيلى- الجزائر –تونس- المغرب- سلوفينيا- مصر.

ويناقش الاجتماع فى دورته الحالية العديد من المحاور الهامة منها علوم الغلاف الجوى وعلم المحيطات البيولوجى وعلم المناخ والمناخ القديم والمياة الجوفية والجيولوجيا المائية والعلوم الهيدرولوجية وادارة الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية والتطبيقية والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ والطاقة المتجددة والرصد الفضائى للتغيرات المناخية وعلم الاحياء الدقيقة البيئية وادارة النفايات والعلاج وتغير المناخ والاستدامة والصحة والسلامة البيئية والهيدرولوجيا النهرية وعلم البحار والتكنولوجيا الخضراء ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد واثار الاحترار العالمى واسبابه .