السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لانس بالدورى الفرنسي

بوابة الوفد الإلكترونية

عاد النجم المصري مصطفى محمد لقيادة تشكيل فريق نانت أمام لانس فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

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وغاب مصطفى محمد عن صفوف فريقه الفرنسي خلال الفترة الماضية لتواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويحتل نانت، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر باريس سان جيرمان برصيد 44 نقطة ويمتلك مصطفي محمد، 6 أهداف خلال الموسم الحالي مع نانت، خلال 15 مباراة.

تشكيل نانت ضد لانس

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