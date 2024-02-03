مسؤول سابق بالدفاع الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة سيكون مؤقتًا (فيديو)

زعم نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، هينو كلينك، أن إسرائيل لم تفشل في تحقيق أهدافها من حرب غزة كما يشاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر “زووم” مع برنامج "الشرق الأوسط" الذي يعرض على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن إسرائيل لن تطلق سراح المحتجزين، بالطريقة التي تريدها حركة حماس.

وأوضح أن جيش إسرائيل سيواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل القضاء على حماس، مضيفًا أن الجيش سيدمر كل البنية التحتية للحركة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق نار سيكون مؤقتًا، وفقًا للمعطيات الأخيرة والجهود الدولية، موضحًا أن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ورقة الضغط الوحيدة لديها، ولن تطلق سراحهم.

وذكر أن إسرائيل لن تعتمد فقط على نوع واحد من القتال، بل ستتنوع بشكل كبير الفترة القادمة، موضحًا أن أي فرد في إسرائيل لن يسمح بتكرار ما حدث 7 أكتوبر مجددًا.

27 ألف شهيد في حرب غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و165 مُصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وحسب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، إلى 27238 شهيدًا و66452 مصابا .