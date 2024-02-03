بدءا من الغد.. لقاءات وورش للموهوبين ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي نفس السياق تشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس في الحادية عشرة صباح غد الأحد الموافق 4 فبراير، ندوة بعنوان "التنمية الثقافية وصراع الحضارات"، يشارك فيها الأديب أحمد قرني والأديب أحمد طوسون.

وضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتنمية واكتشاف الموهوبين، تستمر فعاليات ورش تعليم أساسيات الخط العربي يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال إجازة نصف العام، في العاشرة صباحا بمكتبة الفيوم العامة، الورش تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، فيما تشهد مكتبة قلمشاة الاثنين الموافق 5 فبراير حلقة نقاشية حول "المشروعات الصغيرة للمرأة"، تلقيها مشرفة الرائدات الريفيات أمل محمد محمود، وذلك في العاشرة صباحا.

وفي اليوم ذاته، تشهد مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "المخدرات الرقمية وكيفية الوقاية منها"، يقدمها الصيدلي علي عبد الله عبد النبي، في تمام الحادية عشرة صباحا.

كما تشهد مكتبة الفيوم العامة يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 فبراير، فعاليات مبادرة "راقي بأخلاقي" تتضمن لقاءات حول تصحيح السلوكيات الخاطئة اجتماعيا، وأثر الأخلاق في بناء الأمم، تلقيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة.

احتفالية ومحاضرة بعنوان "الرسول قدوتنا" ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

واحتفالا بذكري الإسراء والمعراج، تشهد مكتبة مطرطارس الأربعاء 7 فبراير في العاشرة صباحا، احتفالية ثقافية وفنية تتضمن محاضرة بعنوان "الرسول قدوتنا"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، يلقيها الشيخ أسامة شعبان السيد، إلى جانب ورشة فنية من الورق تنفذها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، ويختتم الحفل بعروض مواهب متنوعة في الإلقاء والإنشاد.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

وفي سياق آخر عقد قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بالتظليل، بإشراف كلا من الفنانة أسماء فريد محسن ومحمد عبد الرحمن مسئولي النشاط، وذلك بمكتبة الفيوم العامة.