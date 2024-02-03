أمن جامعةِ أسيوط يعثرُ على سبيكةٍ ذهبيةٍ تزنُ 31 جراما ويسلمها إلى صاحبها

وجهَ الدكتورُ أحمدْ المنشاوي رئيسُ جامعةِ أسيوط، رسالةَ شكرٍ لإدارةِ الأمنِ الجامعيِ لأمانتهما لإعادةِ سبيكةٍ ذهبيةٍ لصاحبها

البدايةَ

عثرَ مشرفٌ أمنا إداريا بجامعةِ أسيوط يدعى السيدُ رضا شوقي على سبيكةٍ منْ الذهبِ ملقاةً على الأرضِ زنةَ 31 جراما خلالَ تأديةِ عملهِ بمقرِ الامتحاناتِ بكليةِ الحقوقِ وتمتْ الأخطارُ والتسليمُ إلى السيدِ مؤمنٍ محمدْ سيدْ مديرِ إدارةِ الأمنِ الجامعيِ وبعدَ البحثِ والتحققِ عنْ ما كانَ هناكَ بلاغٌ يوضحُ بفقدانِ شخصِ ما عنْ هذهِ السبيكةِ الذهبيةِ أوْ منْ عدمهِ

وتوصلتْ إدارةُ الأمنِ الجامعيِ إلى الشخصِ ويدعى السيدَ مصطفى هريدي طالبا في كليةِ الحقوقِ وصاحبِ محالِ مجوهراتٍ وفقدتْ منهُ أثناءَ تأديته الامتحاناتِ

وسلمتْ إليهِ السبيكةُ الذهبيةُ منْ قبلِ الدكتورِ أحمدْ عبدِ المولى نائبُ رئيسِ الجامعةِ إلى الطالبِ مصطفى هريدي بعدَ التأكدِ منْ ملكيتهِ لها وبعدِ إخطارِ الدكتورِ أحمدْ المنشاوي رئيسُ الجامعةِ

وكرمَ الدكتورُ أحمدْ المنشاوي رئيسُ جامعةِ أسيوط، السيدُ مؤمنٌ محمدْ سيدْ مديرِ إدارةِ الأمنِ الجامعيِ، والموظفِ السيدِ رضا شوقي مشرفٍ الأمنِ على هذهِ الصورةِ المشرفةِ التي اتسمتْ أخلاقهما بالأمانةِ والشرفِ

وتقدمَ مديرُ إدارةِ الأمنِ الجامعيِ، بالشكرِ والتقديرِ لمشرفْ الأمنِ الإداريِ السيدِ رضا شوقي على هذهِ الأمانةِ والتي وضعتْ بصمةَ شرفٍ ووفاءٍ وعرفانٍ لكلٍ منْ ساهمَ لرفعِ شأنِ الإدارةِ العامةِ للأمنِ الجامعيِ وقالَ مديرُ إدارةِ الأمنِ فنحنُ منْ موقعنا في إدارةِ الأمنِ نشعرُ بالفخرِ لما حققناهُ منْ إنجازاتِ وسمعةِ مرموقةٍ ارتقتْ بنا إلى مراتبَ متقدمةٍ وضربنا الأمثلةَ المشرفةَ في الأمانةِ

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