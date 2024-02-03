أمم إفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة مالي وكوت ديفوار

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مالي أمام نظيره كوت ديفوار بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.



وتستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، بعدما تأجلت البطولة، والتي كانت ستنظمها العام الماضي.

وتعادل المنتخبان بدون أهداف في الشوط الأول، حيث استحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات الشوط، بعدما جاءت نسبة الاستحواذ 53%، مقابل 47% لصالح مالي.

وكان منتخب كوت ديفوار قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، كوسونو، إيفان نديكا، غيلسان كونان.

وسط الملعب: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه.

الهجوم: نيكولاس بيبي، كريستيان كوامي، ماكس جراديل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار في نصف النهائي، نظيره الكونغو الديمقراطية، والذي نجح في تخطى عقبة غينيا بالفوز "3-1".