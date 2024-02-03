تجديد حبس 4 مُتهمين بحيازة المخدرات بكرداسة

أصدر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، قراراً بتجديد حبس 4عاطلين مُتهمين بحيازة 1.5 كيلو جرام لمخدر البودر و2 سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

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وكانت مباحث مركز شرطة كرداسة قد ورد لها بلاغ بقيام 4 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات صحة ما ورد من معلومات حيث تبين أنهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وعلى جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.

وأسندت النياب للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرآى ومسمه من ضابط الواقعة.

وأضاف المحكمة :"هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.