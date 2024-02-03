السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن ينفي مشاركته بالغارات الجوية الأمريكية في العراق

عاهل الأردن
عاهل الأردن

أكد الأردن أنه يحترم سيادة العراق ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع جميع الدول العربية، وذلك تعليقًا على تقارير متناقلة تزعم مشاركته في الهجمات التي نفذتها طائرات أمريكية في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري، قوله، اليوم السبت، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن مشاركة الجيش الأردني في الغارات.

وقالت الوكالة إن تقارير صحفية زعمت مشاركة الجيش الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية في داخل العراق، وهو الأمر الذي نفته عمان.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه ووصفته بأنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات.

واستدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

مواد متعلقة

رئيس مستوطنة إسرائيلية: 80 ألفا نزحوا من منازلهم وتضرر المئات بالحدود مع لبنان

روسيا تطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

الأمم المتحدة تعلق على الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله"

بنك إنجلترا المركزي يُبقي أسعار الفائدة قيد المراجعة

هجوم بسكين في محطة قطارات باريس والشرطة تعتقل المشتبه به

رئيس وزراء فنلندا: لن نفتح الحدود مع روسيا
الجريدة الورقية