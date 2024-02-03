أمطار متوسطة تضرب دمياط.. وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار متوسطة علي أنحاء متفرقة تسببت في غرق بعض الشوارع في العديد من المناطق

وكلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحليةبتشكيل غرف عمليات لمتابعةتأثير الامطار علي الشوارع والميادين والحركة المروريةعلي الطرق الرئيسية والفرعية

وشددت محافظ دمياط، بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن والقري مؤكدة استمرار جاهزية الافراد والسيارات والمعدات مع المواقف الطار ئة واتخاذ كافة الاجراءات فورا لمواجهة نوات الأمطار المحتملة ووجهت الدكتورة منال عوض علي انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة اضافة الي استعداد الفرق الفنية المدربة للتعامل بشكل فورى مع تراكمات مياة الأمطار للتصدي إلي نوات الأمطار وتكثيف حملات تطهير بالوعات مياة تصريف الأمطار إضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة

وناقشت محافظ دمياط، خطة مدينة رأس البر للتصدي إلي تغيرات حالة الطقس وحماية المنشآت السياحية التي تقع مباشرة على شواطئ المدينة وتضمنت تلك الخطة العمل على إنشاء سواتر ترابية لحماية تلك المنشآت ومنع امواج البحر من الوصول اليها.

وشددت الدكتورة منال عوض، على رؤساءالوحدات المحلية بأهمية التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين حال وقوع أية طوارئ جراء نوات الأمطار وذلك للتعامل معها بصورة سريعة