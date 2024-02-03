السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية

محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب سبوتنيك، جرت المباحثات الثنائية خلال زيارته إلى نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن الجانبين أكدا على سبل استمرار دخول المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وتناول الجانبان أزمة إيقاف بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث حذر وزير الخارجية القطري مما وصفه بـ"التداعيات الكارثية" لهذا الأمر.

 

وقال وزير الخارجية القطري إن الوكالة تقوم بدور حيوي في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ولفت إلى أنه يجب الفصل بين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها وبين كونها مؤسسة أممية لها قيم وتقاليد راسخة.

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