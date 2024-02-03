امر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس المتهمين بقتل شاب في قليوب بمحافظة القليوبية 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

بسبب معاكسة الفتيات .قرار جديد في واقعة مقتل شخص بطعنة في الصدر بالقليوبية

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله طالبا مقيم بمحافظة القاهرة مُصاب بجرح طعني بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفي أثناء إسعافه.

بالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة المركز، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمين وقيام الثاني بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفى لمناصرته، قام الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عودة الحركة المرورية بعد سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بطريق مصر الإسكندرية الزراعي

كما عادت الحركة المرورية لطبيعتها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام منطقة كوبري الفرانونى بشبرا الخيمة، عقب توقفه بسبب سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، وقد دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها، وتم تجنيب الحمولة، ورفع آثار الحادث وسير الطريق أمام المواطنين.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بمنطقة كوبري الفرنواني، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتعطل الحركة المرورية.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور بالقليوبية لمكان الواقعة، وتبين تفريغ كمية كبيرة من القمح كانت محملة به سيارة نقل ثقيل، بمنطقة كوبرى الفرنواني بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بمعدات حى غرب شبرا الخيمة ورفع الحمولة مرة أخرى للسيارة.