السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تخصص هيروين.. قرار حول سيدتين لاتهامهما بالإتجار فى الممنوعات بالمقطم

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بحبس سيدتين، لاتهامهما بالإتجار في المخدرات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لإحداهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة". 

 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

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