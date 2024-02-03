السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

3 مارس .. محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة 3 مارس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي.

 3 مارس ..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"،  37 سنة، عامل،  مقيم الخصوص، لأنه في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

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