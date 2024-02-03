محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 طوابق على مساحة 650م2 بطوخ

استكمل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال ازالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ حيث حصل صاحب البرج علي رخصه بعدد دور ارضي و6 طوابق وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص، حيث تتم أعمال الازالة بالتنسيق مع الجهات الأمنيه وذلك ضمن مجهودات الموجه 22 لازالة التعديات والمخالفات علي الارض الزراعيه واملاك الدولة ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008 كما شهد المحافظ أيضا ازالة طابقين من عقار مخالف بعزبة البرنس بمدينة بنها علي مساحه 150 م2 لكل طابق.



وأكد المحافظ، حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص او تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخي في ازالة تلك المخالفات ايا كان أصحابها.



ووجه محافظ القليوبية، بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون ، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



وأوضح المحافظ، أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي : المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم .

ومن الجدير بالذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 قد أسفرت عن إزالة عدد (2095) حالة أراضي زراعية بمساحة (129 فدان و7 قيراط و10 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2767 حالة تعدي بناء وزراعة وتم تحرير 1140 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .



جاء ذلك بحضور كل من الاستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ واللواء مصطفي ياسين مساعد مدير أمن القليوبية واللواء أحمد عبد المنعم نائب مدير الأمن.