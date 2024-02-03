السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شائعات لاتنتهي

خاص..المتحدث الرسمي للزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب السعودي لزيزو

أحمد سالم
أحمد سالم

فى اتصال تليفوني مع المتحدث الإعلامى لنادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم نفى تماما ما يتردد عن وصول عرض لزيزو من الشباب السعودي مشيرا إلى أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأن زيزو مستمر مع الفريق الأول. 

وحصل أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  على راحة إضافية في مران الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء حصول الثنائي على راحة من المران بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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