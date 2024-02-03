السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة تجدد تأكيدها: الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تردد الان مقترحات حول سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

وسبق أن صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رداً على مقترح مشابه مشددة على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، ومؤكدة: "التحويلات ملك المصريين بالخارج"، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

وفيما يلي المداخلة الهاتفية التي أجرتها  وزيرة الهجرة في مارس الماضي في برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، التي ردت فيها على مقترح مشابه:

 

 

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