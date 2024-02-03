بعد سنوات من المعاناة.. المياه تدخل قرى ابيس الثانية بالإسكندرية

بعد سنوات من المعاناة التى عاشها أهالى قرى ابيس الثانية بالاسكندرية، لنقص الخدمات العامة من ندرة مياه الشرب ومشكلة الصرف الصحى وغرق الشوارع ، وكان كل امال اهالى المنطقة ان يصل صوتهم للمسئولين يستجيبوا لهم فى تلبية مطالبهم الشرعية وان تصل مياه الشرب لهم ،

ونجحت شركة المياه مع احدى المؤسسات المجتمع المدنى فى اعداد مشروع لتوصيل المياه لعدد من المواطنين بالقرى الفقيرة بقرى ابيس تفقد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت أعمال مشروع مد مواسير وتوصيل المياه لعدد من الأسر بالقرى الفقيرة بقرى أبيس الثانية والعامرية، وذلك لمتابعة الأعمال ومراقبة نسب الإنجاز ومواعيد الانتهاء.

قال جابر إن المشروعات تتكلف 532,500 جنيه، وتم دفعها من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تعاون الشركة مع مختلف المؤسسات والجهات لتوصيل مياه الشرب لجميع المنازل بالقرى لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق والقرى الأشد احتياجا بالمحافظة.

وأكد جابر على أن تعاون الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني أسفر عن توصيل المياه لأكثر من 16 ألف أسرة بمختلف القرى والعزب والنجوع بالإسكندرية، وخدمة أهاليهم بتوفير مياه الشرب النظيفة لهم، وذلك يأتي في إطار حرص الشركة على التعاون مع المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد احتياجا من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والتي تُعد حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر قرية أبيس الثانية وهى إحدى مناطق محافظة الإسكندرية، والظهير الريفي للمدينة وتضم قرى عديدة وتمتد حتى مشارف مطار النزهة والطريق الزراعي.

تعيش معاناة يومية يعيشها أهالي ضواحي قرى أبيس الثانية بدائرة الرمل الثاني بالإسكندرية من نقص الخدمات والبنية التحتية، والتي حولتها افتقار الامكانيات إلى قرية منعزلة خارج نطاق الخدمة ، على الرغم من وقوعها في أكبر دوائر الإسكندرية