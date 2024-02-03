الشباب والرياضة تنظم ورش تفاعلية حول حقوق الطفل والفتيات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ورش تفاعلية للنشء والأسر حول التعبير بإستخدام الفن ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ، وذلك ضمن فعاليات جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ودارت الورش حول حقوق الطفل وحقوق الفتيات ، والتضامن مع أطفال فلسطين ورفض التمييز والعنف وتقبل وإحترام الآخر .

يأتي ذلك في إطار الفعاليات المنفذه من خلال وزارة الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب للنشء والأسر لدعم تنمية الوعي وبناء الانسان .



