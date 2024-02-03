السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم ورش تفاعلية حول حقوق الطفل والفتيات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين،  ورش تفاعلية للنشء والأسر  حول التعبير بإستخدام الفن ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ، وذلك ضمن فعاليات جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ودارت الورش حول حقوق الطفل وحقوق الفتيات ، والتضامن مع أطفال فلسطين ورفض التمييز والعنف وتقبل وإحترام الآخر .

يأتي ذلك في إطار الفعاليات المنفذه من خلال وزارة الشباب  في معرض القاهرة الدولي  للكتاب للنشء والأسر لدعم تنمية الوعي وبناء الانسان .


 

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