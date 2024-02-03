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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزارة التعليم العالي تلتقي مسئولي وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات التكنولوجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا تنسيقيًا مع مسئولي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص في الجامعات التكنولوجية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

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وشمل اللقاء مسئولي وحدا مناهضة العنف ضد المرأة في جامعات بني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية وطيبة التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجية وسمنود التكنولوجية وشرق بورسعيد التكنولوجية. 

أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

وأكد الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية عقد هذه اللقاءات التي تثمر عن العديد من الفوائد، مؤكدًا على أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بالجامعات التكنولوجية في رفع الوعي لدى الشباب، والعمل على تقليل العنف.

وأدار الجلسة هالة الامين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، بحضور شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة،  في إطار جهود الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.   

وخلال اللقاء، قامت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعريف بأهمية دور وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، كمل أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في تلك الوحدات.

واستعرض مسئولو الوحدات أفضل الأنشطة التي قامت بها الوحدات في الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.

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