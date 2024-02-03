بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا

تنتظر منتخب مالى، فى السابعة مساء اليوم السبت، مواجهة نارية أمام منتخب كوت ديفوار على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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ويتسلح منتخب كوت ديفوار بالجماهير والتاريخ حينما يواجه منتخب مالي في البطولة التي تنتهي أحداثها يوم 11 فبراير (شباط) الحالي. ويسعى المنتخبان لحجز تذكرة العبور للدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وكانت بداية منتخب كوت ديفوار في البطولة سلبية وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور المجموعات بعدما حقق انتصاراً وحيداً على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية وخسارته المباراتين التاليتين أمام نيجيريا بهدف نظيف وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وهو الأمر الذي أدى لإقالة المدير الفني الفرنسي جيان لويس جاسكيه.

ولكن تأهل المنتخب الإيفواري لدور الـ16 بصفته واحداً من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وأصبح في مواجهة المنتخب السنغالي، حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة الحالية، وتمكن من التغلب عليه بركلات الترجيح 5 - 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بقيادة المدرب المؤقت إيمرس فاي، الذي أعاد الروح للمنتخب الإيفواري. ويأمل فاي أن يواصل المنتخب الإيفواري انتفاضته في البطولة وعبور عقبة مالي والتأهل للدور قبل النهائي والاستمرار في منافسات البطولة التي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الثالثة والأولى له منذ عام 2015.

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ويرى فاي أن فرص منتخب بلاده في التأهل للمباراة النهائية قائمة، حيث قال في تصريحات له إن بعد خروج أكثر المنتخبات المرشحة وعلى رأسها مصر والسنغال والمغرب، ازدادت الثقة لدى لاعبيه وارتفعت الروح المعنوية كثيراً. ويعول فاي على عدد من اللاعبين البارزين؛ يأتي في مقدمتهم جان فيليب كراسو وأوماري دياكتيه وماكس آلان غراديل وفرانك كيسييه.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يسعي محبي وعشاق الكرة العالمية والافريقية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار، وتقام اليوم السبت المواجهه النارية بين منتخب مالي وكوت ديفوار وذلك ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، هذا وستقام المباراة الهامة بين منتخبي كوت ديفوار ومالي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ان تذاع مباراة كوت ديفوار ومالي عبر قناة بي إن سبورتس، وتعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا، وتذاع مباراة كوت ديفوار ومالي عبر قناة بي إن سبورتس؛ حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا، وجاءت القنوات الناقلة للمباراة كالتالي:

قناة beIN Sports HD 1 Max

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع امام مالي