القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاطها 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وفي سياق وجه رئيس مجلس الوزرا العراقي، محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار.

كما أدانت الرئاسة العراقية "العدوان الأمريكي" على الأراضي العراقية – السورية، قائلة إن العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب البلاد من قبل الولايات المتحدة وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، يُمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، رغم إعلان الحكومة العراقية غير مرة رفضها مثل هذه الأعمال، كما أن هذه الهجمات تعمل على تصعيد التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

حزب الله يصدر بيانًا بعد العدوان الأمريكي على سوريا والعراق

أدان حزب الله العدوان الأميركي على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏ وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.‏

وقال حزب الله في بيان له: إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية.‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان: أنّ هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال.‏

وأضاف البيان، أنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الإدعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة.