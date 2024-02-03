السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

 أعربت سلطنة عمان، عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه،  بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

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سلطنة عمان تستضيف البطولة العربية لناشئي وشباب الريشة الطائرة

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وزير خارجية تونس يبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع سلطنة عمان

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية ، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف.

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الجريدة الورقية