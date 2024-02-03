إنطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة الكشافة والمرشدات بكلية التربية الرياضية بسوهاج

انطلقت اليوم بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة لإعداد قادة الكشافة والمرشدات، والذي يستمر خلال الفترة من ٣ الي ٥ فبراير الجاري ، علي أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان فعاليات المعسكر تقام هذا العام تحت شعار "عهد جديد في ولاية جديدة"بهدف التدريب على المهارات والتقاليد الكشفية، مثمناً دور تلك المعسكرات التدريبية في اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الإندماج مع الغير مُحب ولديه انتماء لوطنه.

وقال الدكتور احمد عبد الله القائم بعمل عميد كليه التربية الرياضية انه يشارك في المعسكر ٤٩٦ طالب وطالبة من الفرقة الثالثة، مؤكداً علي حرص الكلية علي تنظيم هذا المعسكر نظراً لأهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي وغرس روح التطوع، وحب العمل والتعاون وخدمة الآخرين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف أبوالوفا رئيس المعسكر،والدكتور يحيي ثابت يحيي المدير التنفيذي للمعسكر، انه سيتم تقسيم طلاب الفرقة الثالثة إلى ثلاث أفواج ويكون اليوم الختامي مجمع لجميع الطلاب ينتهي بحفل ختام المعسكر، حيث خصص الفوج الأول من المعسكر لطلاب قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية، والفوج الثاني لطلاب قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، والفوج الثالث لطلاب قسم الإدارة الرياضية والترويح.