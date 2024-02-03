جامعة كفر الشيخ تكرم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة»

شهد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ ، السبت ، حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 بالمحافظة ، وذلك في مسرح الجامعة بإشراف العقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة في المحافظة ، وإسلام جبر المنسق العام للمبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن التكريم يأتى في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذ أكبر المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة.

أكد اسلام جبر المنسق العام لحياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة “حياة كريمة” تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

و تم تكريم الشباب المتطوعين لدورهم الفعال من خلال المشاركة الإيجابية فى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة وتم تبادل الدروع بين المؤسسة والمحافظة والجامعة .