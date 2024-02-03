إنطلاق المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة بجنوب سيناء

انطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين بالمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية .. المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس المؤتمر، السفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، الدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائبا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وفي بداية كلمته الافتتاحية للمؤتمر قدم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الشكر للوزراء والمحافظين والسفراء ونوابهم ومنهم سفراء دول المجر وبيلاروسيا و واليابان ونائب سفير كوريا ونائب سفير صربيا والقنصل العام الفرنسي، وجميع الحضور من القامات العلمية والوطنية الرفيعة، وقيادات العمل الوطني في كافة المجالات من السياحة والصحة والتعليم، وقيادات العمل الإعلامي ورجال الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال الوطنيين.

وأعرب المحافظ في بداية كلمته عن فخره واعتزازه بمشاركة الحضور لهذا المؤتمر الصحفي من أجل الإعلان الصحفي الرسمي عند تدشين ( مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية ) المقرر انعقاده خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا انه تفضل بالموافقة على التقديرات والتوصيات التي تم عرضها بشأن المؤتمر، لافتا انه كان من أهم تلك التقديرات والتوصيات توجيه الدعوة إلى سفراء الدول الصديقة والمستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية وكذلك دعوة الدول ذات السمعة العالمية والتجارب الرائدة في السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها.

وأشار المحافظ عن اقتراب موعد انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بعد طول فترة الاعداد لذلك المؤتمر منذ عدة سنوات مضت منذ عام 2019، بعد أن كانت فكرة المؤتمر في بدايتها تشكل مجموعة إرهاصات تحولت الي افكار، ثم ترسخت مكونة رؤية ورسالة واستراتيجية العمل وسياسات للتنفيذ تتماشى مع استراتيجية مصر 2030 ومع رؤية القيادة السياسية وتحقيق المصلحة القومية لمصر .

ودعا محافظ جنوب سيناء الي تضافر جميع الجهود لجميع اجهزة الدولة والحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها، يدا بيد مع جميع القطاعات الاستثمارية السياحية والصحية والعلمية والجامعات ورجال الأعمال الشرفاء في كافة المجالات وذلك من اجل تحقيق اعلى نتائج ايجابية علي السياحة تنعكس علي نمو الاقتصاد المصري بما يعود علي مصر بالرخاء وتحسين مستوى المعيشة ومستوى تقديم الخدمات وارتفاع دخل الفرد.

وقال المحافظ إن مصر تمتلك موقع جغرافي يتوسط العالم ويقع على خطوط مدارية تمنح مصر الجو المعتدل والمناخ المشمس الدافئ طوال العام تقريبا …. إضافة إلى إمتلاك مصر ذلك المخزون الهائل من الموارد الطبيعية والبنية التحتية الهائلة من طرق وكباري وفنادق ومستشفيات ومنتجعات بيئية وشواطئ وعيون كبريتية ومعدنية … حيث تتوزع جميع تلك الموارد الطبيعية والبنية التحتية وتنتشر في توازن جغرافي على كل مساحة مصر ومحافظاتها وبما يحقق التكامل والتناغم الرائع الذى يحقق إنجاح وإثراء السياحة الصحية وتطبيقاتها في مصر والتكامل مع كافة مقدرات وقوى الدولة المصرية الشاملة…. الأمر الذي يضمن لمصر تحقيق أعلى معدلات النجاح في تطبيقات السياحة الصحية وأكبر درجات التنافسية أمام أكبر وأشهر الدول والمنتجعات العالمية ذائعة الصيت في مجال السياحة الصحية وتطبيقاتها.

وفي ختام كلمته قدم المحافظ الشكر والتحية لجميع الحضور املا ان يستمر التعاون والمساهمات البناءة وتضافر الجهود لإنجاح مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية ونمو هذا النوع من السياحة وتطويره بما يحقق إضافة كبيرة للنمو الاقتصادي والرفاهية لمصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين الشكر للرئيس السيسي علي رعاية هذا المؤتمر ورحب بجميع الحضور، وقال في كلمته ان السياحة الصحية لا تنفصل اطلاقا عن منظومة السياحة الصحية والعلاجية بكل مكوناتها مؤكدا علي ضرورة عمل نظام لبرنامج السياحة الصحية والعلاجية والاستسفاية وكيفية جذب السائحين، وتحديد نوعية العلاج ( علاج تأهيلي _ علاج استسقاء) مشيرا الي ان عدد السائحين الوافدين إلي مصر يصل الي حوالي 10 ملايين سائح يوجد علي الأقل منهم نسبة 10 % يحتاجون الي علاج استسفايي، ولا بد من عمل خريطة

مؤسسية لنوعية السياحة في مصر، وذلك لتعريف السائحين القادمين بنوعيات السياحة المختلفة ، داعيا الى ضرورة تكاتف جهود جميع الوزارات والهيئات لإنجاح المؤتمر، املا ان يكون من نتائج المؤتمر الوصول لخطة ناجحة لوضع السياحة العلاجية بمصر علي خريطة السياحة العالمية.

وأعربت وزيرة الدولة للهجرة عن سعادتها بمشاركتها في المؤتمر الصحفي الهام مشيرة الي ان مصر تضع قدمها بقوة في السياحة العلاجية، ولفتت لوجود الكثير من الدول التي تعمل علي زيادة اعداد السائحين اليها بغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، مثمنة دور المؤتمر واهتمامه بإضافة نوع جديد من انواع السياحة، ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية والدكتور عوض تاج الدين ومحافظ جنوب سيناء والحصور ، ميرة لوجود اهتمام من الجاليات المصرية في الخارج بالمؤتمر واكدت علي استعداد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتوفير كافة السبل لإنجاح هذا المؤتمر وتسليط الضوء في الخارج علي نوعية السياحة الاستشفائية والعلاجية، وقالت : " اننا نعمل علي تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجاليات المصرية في الخارج لتعزيز دور السياحة العلاجية" بالإضافة الي قيام وزارة الهجرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لاقامة شركة المستثمرين في الخارج، وقالت الوزيرة اننا نبحث عن عروض متميزة للجاليات المصرية في الخارج والمهاجرين منذ زمن لزيارة مصر والتعرف علي طرق السياحة العلاجية والاستشفائية بعيدا عن موجة الجو الصقيع، وخاصة ان أغلبهم بلغوا سن التقاعد للمعاش.

لافتة ان الترويج للسياحة الاستشفائية يتطلب التواصل مع كافة الدول العربية، واستغلال السمعة الطيبة المصرية في جذب السائحين الي مصر، مؤكدة علي ان الوزارة من أوائل الوزارات التي تسهم في توفير سبل نجاح هذا المؤتمر.

وأشار محافظ أسوان إلي قيام شركة عالمية تعمل فى مجال السياحة العلاجية فى أسوان

ولافتا ان المحافظة تتمتع صيفا وشتاء بجو رائع، أدى إلى زيادة عدد الرحلات السياحية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة والقائمة بأعمال المحافظ الي دير وادي النطرون وهو ملح استشفائي موجود في وادي النطرون حيث انها موجود في بحيرة نبع الحمراء في منتصفها عين ماء عازبه جدا ويقال في التاريخ في الدين المسيحي انه اثناء رحله العائله المقدسه مرت من هناك وحصل انفجار من هذه البحيرة وهي واحدة من سبع ملاحات مركز وادي النطرون لونها احمر مثل لون هذا الملح، ووعدت ان محافظة البحيرة ستشارك في المؤتمر وسوف تتعهد بإحضار رعاة للمشاركة في التنظيم ، وقالت انه سيتم العمل علي إنجاح المؤتمر باعتباره فرصه جيده للدوله المصريه وجميع الدول التي تعاني من الأزمات الاقتصاديه، وقالت ان المواطن الان يبحث عن التكلفة في ظل الأزمات الحالية وهذه فرصه حقيقيه لدولتنا العظيمه ان تتحدى هذه الأزمات والتحديات .

وشكرت نائبة وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء علي الدعوة الكريمة الدكتور عوض تاج الدين ومنحها فرصة المشاركة في المؤتمر الصحفي الهام، وقدمت الشكر لكل القائمين على التنظيم الفترة الماضيه، ونقلت تحيات وزير السياحة لجميع الحضور، وأشارت غادة شلبي ان مصر تحتوي العديد من المقومات السياحية لجذب شرائح مختلفة من السائحين، وهذا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحه، حيث تقوم وزارة السياحة والآثار بتولي مسؤولية هذا الملف الهام بالتعاون وزاره الصحه بشقيها العلاجي و الاستشفائي، ولفتت الى دور وزارة الصحة 80% ودور وزارة السياحة 20% في عملية السياحة العلاجية حيث تقوم وزارة الصحة بالعلاج الكامل للمريض وتقوم وزارة السياحة بنقل السائحين من بلادهم وتسكينهم في الفنادق وتوجيههم الى المستشفيات الخاصة بالسياحة العلاجيه، واضافت ان ذلك تحدي كبير في استهداف نوعيات كثيرة من السياحة العلاجية والوصول الى مصر في فترة زمنية قصيرة.

وشكرت خلال كلمتها جميع الجهات منها وزارة الخارجيه، ووزارة الداخليه، ووزارة الدفاع، وزاره الصحه لتسهيل الحصول على تأشيرات السياحة العلاجيه، واكدت انه لا بد من وجود آلية ومنصة موحدة للسياحه صحية توجد فيها المستشفيات وأماكن العلاج وتفاصيل كافة الإجراءات المطلوبة للمريض، و منطقة علاجه، و الاجراءات، و اسعار مقدمي الخدمات من الجانب السياحي من شركات السياحة والفنادق الاقامه، وتذاكر الطيران، وأكدت الي أهمية وضع هذا الملف الهام على الخريطة السياحية كنوع جديد من انواع السياحة الهامه جدا.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان وضع المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحظى بإشراف مباشر من قيادة ناشطة ورؤيتها وإشراف اللواء الدكتور خالد فوده باعتبار جنوب سيناء من المحافظات الهامة جدا في موضوع السياحة العلاجية والاستشفائية

مشيرا لوجود منصة موحدة تجمع كل الجهات المشتركة لإنجاح هذا المؤتمر.

ولفت رئيس الهيئة الى ضرورة استغلال نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات وكيف نجح في هذه المنظومة في تغيير جودة ما تقدمه القطاع الصحي في مصر مثل محافظة جنوب سيناء وبورسعيد والأقصر والاسماعيليه، وقال انه سوف يشهد المواطن الجودة في الخدمة الصحيه، والبنية التحتية والكوادر الطبيه، واكد ان الكوادر المصرية قادرة على تقديم خدمات طبية بجودة عالية .

وقال ان مصر بما تمتلكه من كل مقومات في البنية التحتية والكوادر الطبية او موقعها الجغرافي او ما تمتلك من آثار ثلث آثار العالم موجوده في مصر موقعها الجغرافي قادرة على التنافس بشده في ملف سياحه الصحيه، مشيرا الي وجود 60 الي 80 مليون مواطن يذهبون الى دول كثيرة لتلقي العلاج السياحة الصحية والعلاجية، وآن الاوان لمصر بما تمتلك من مقومات ان تنافس بقوة وخاصة انها حصلت على اعتماد الدولي في ملف الرعاية الصحيه، وقال اننا قادرون ومستعدون لاستقبال أي مريض من أي دولة في العالم.

لفت رئيس هيئة الرقابة ان الهيئة في مصر التاسعه حديثا على تطبيق معايير الجودة واعتمدت هيئة الرقابة الصحية 306 منشأة صحية داخل مصر ، وقال ان القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة كبيرة حاليا، وسوف يشهد تغير جذري عام 2030.

وفي كلمة الدكتور احمد السبكي أكد أن هيئة الرعاية الصحية شريك استراتيجي لمؤتمر السياحة الصحية، وأن المؤتمر فرصة ذهبية للتوجه العالمي فى السياحة الصحية، وان قدرات الدولة بالمنشأت الصحية قادرة تتحمل المسئولية، مشيرا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإعادة السياحة الصحية في مصر، واضاف ان الدولة جاهزة لاستقبال السياحة الصحية من كافة دول العالم، وقال اننا حصلنا على اعتماد "جى سى اى" كاعتماد دولى كسبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأن هيئة الرعاية الصحية سوف تعلن عن تحالفها مع شركة لاستصدار كافة التأشيرات وتسفير المرضى للسياحة العلاجية، وقال انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر الرئيسى عن عدة بروتوكولات للسياحة العلاجية، وسيتم أيضا مخاطبة شركات التسفير العلاجى، وقال ان هذا المؤتمر لتحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع و تعاقدات مع شركات تسفير علاج كبيره ومستشفيات، وتفاصيل كاملة لمواقع الاستشفاء ومن خلال شركاء ومتابعة وفود الدول.

وفي كلمة الدكتور حسام عبد الغفار نائبا عن الوزير الصحة تحدث عن أهمية الدعم والترويج المؤسسي لامكانيات مصر والعاملين في السياحة العلاجية في مصر بشكل واضح ومؤسسي ، ومقدمي الخدمة الحكوميين، ودعم مقدمي الخدمات الصحية العلاجية لتسهيل وصول راغبي تلقي الخدمة اليهم سواء من خلال التأشيرة ، وإقامة والاستقبال، وتسهيل كل ما يساعد على وصول راغب الخدمة الى مقدمها.

وقال عبد الغفار لابد من دعم العاملين في تقديم السياحة العلاجية وجميع الممارسات التي من شأنها الحفاظ على حق السائح الذي يرغب في تلقي خدمة السياحة العلاجية لما في ذلك من دعم السياحة العلاجيه، وقال ان هذا ما سوف نقوم به وما نسعى اليه.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أشار محافظ جنوب سيناء الي انه سيتم إعداد توصيات لعرضها على رئيس الجمهورية لتنفيذ جميع التوصيات الصادرة في نهاية المؤتمر، ومؤكدا علي اهمية دور الصحافه المصريه والعالميه لانجاح هذا المؤتمر الدولي الهام.