مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

بث مباشر مباراة قطر وأوزبكستان.. يترقب عشاق كرة القدم في القارة الصفراء الاختبار الأهم للعنابي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، التي تحتضنها الدوحة حاليا.

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ويدخل منتخب قطر المباراة بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة، وطاجاكستان بهدف نظيف، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 علي فلسطين 2/1.

كما يدخل منتخب أوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند 3/0 وتعادلين امام سوريا 0/0 وأستراليا 1/1، فيما حقق الفوز علي تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

ويسعي منتخب أوزبكستان لاقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض مواصلا تقديم نتائجه القوية والمميزة في البطولة الحالية، بخلاف خوضه مباراة ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بكأس آسيا منذ 2004.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب قطر وأوزبكستان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وأوزبكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وعلي صعيد متصل أكد حسن ربيعة الكواري مدير التسويق والاتصال باللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر، عن وصول عدد التذاكر التي تم بيعها للجماهير خلال البطولة وحتى الآن إلى مليون و200 ألف تذكرة.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس امم آسيا

وسوف يكون موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء السبت الموافق الثالث من شهر فبراير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في نصف نهائي بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم، حيث تشهد البطولة تالق نجم منتخب قطر أكرم عفيف الذي سجل اربع اهداف في البطولة حتي وقتنا هذا منهم ثنائية في الجولة الأولي من دور المجموعات أمام منتخب لبنان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان

وفيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم، فان قناة بين سبورت الرياضية القطرية، وقناة ssc الرياضية السعودية سوف يقوموا بنقل مباراة قطر في بطولة كأس امم آسيا، حيث يمكن الحصول عليهم كالتالي:

اسم القناة: ssc.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

وقد خصصت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، قناة bein sports Asian cup 1 من أجل نقل مواجهة منتخب قطر في ربع نهائي بطولة كأس امم آسيا، حيث يمكن متابعة المباراة عبر القناة كالتالي: