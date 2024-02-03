لمرضى الصدفية.. أطعمة مفيدة لالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية الأخرى هي حالات شائعة تسبب الألم والتورم والحركة المحدودة، لإنها تؤثر على المفاصل والأنسجة الضامة حول الجسم، ويعاني الملايين من الناس من شكل من أشكال التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل يعني احمرار وتورم المفصل، وهو المكان الذي تلتقي فيه عظمتان أو أكثر، وهناك أكثر من 100 مرض مختلف لالتهاب المفاصل، وتشمل الأمراض الروماتيزمية أي حالة تسبب الألم والتصلب والتورم في المفاصل أو العضلات أو الأوتار أو الأربطة أو العظام. عادة ما يكون التهاب المفاصل مستمرا (مزرما).





الأطعمة المفيدة للالتهابات

وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، هناك بعض الأطعمة المعروفة بمحاربة الالتهاب. فكر في دمج هذه العناصر في نظامك الغذائي الأسبوعي:

-القهوة والكاكاو والشاي الأخضر

-الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والماكريل)

-زيت بذور الكتان

-الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول (العنب الأحمر والخوخ

-المكسرات والبذور

-زيت الزيتون

-الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول (البصل، والسبانخ، واللفت، والكرنب الأخضر)