السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصليب الأحمر: قطاع غزة يشهد انتشارًا للأمراض الفتاكة

غزة
غزة

طالب هشام مهنا، المُتحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمواد الغذائية، إذ إن القطاع يشهد انتشارًا للأمراض الفتاكة.

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إيصال المساعدات

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أضاف "مهنا" أنه لا بد أن تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع، فمئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري.

الصليب الأحمر

وأكد متحدث الصليب الأحمر على عدم وجود مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار، مناشدًا بضرورة توفير الحماية المطلقة والخاصة للمستشفيات والمدنيين في القطاع، وأوضح "مهنا" أنه لا يمكن القيام بمهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.

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