ضبط 214 دراجة نارية مخالفة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (214) دراجة نارية مخالفة.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.

تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات