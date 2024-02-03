الفنان عمرو طرزان: مسلسل «مسار إجباري» يتناول قضايا ومشاكل الشباب

أكد الفنان عمرو طرزان، أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "مسار إجباري"، مشيرًا أنه عمل درامي أكشن في رمضان يتناول قضايا ومشاكـل الـشباب في الـمجتمعات العـربية.

وأوضح الفنان عمرو طرزان أنه يجسد دور الفنان "سيد"، وهو شاب يعمل في مصنع صغير من الشخصيات المؤثرة ذات طابع اجتماعي، حيث يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه فى العمل .

وأعرب الفنان عمرو طرزان عن سعادته بهذا المسلسل، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، الذي يحب التنوع في الأدوار والتحدي في التمثيل.



واختتم الفنان عمرو طرزان حديثه قائلا: أن الجمهور أبدى سعادته لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوقهم.