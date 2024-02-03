السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وقفة احتجاجية لصحفيي "البوصلة" للمطالبة بالتكويد

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم صحفيو مجلة "البوصلة الاقتصادية"، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مكتب هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين للمطالبة بحقهم المشروع في تكويد المجلة والالتحاق بلجنة القيد تحت التمرين الحالية.

txt

شباب الصحفيين عن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الإقتصادية: خطوة مهمة نحتاج إليها

txt

سجن صحفيين اثنين بتهمة التشهير بوزير فى توغو

ورفع الزملاء الصحفيون المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها "٨ سنين صابرين.. وانهاردة مش راجعين، نطالب بقيد مجلة البوصلة الاقتصادية، ورقنا كله سليم ولسه واقعنا أليم، يا هشام قول الحق ورقنا سليم ولا لا".

 

وأكد المشاركون في الوقفة أنه على الرغم من تقديم مجلس إدارة المجلة كافة الأوراق التي تثبت توفيق أوضاع المجلة، لم يصدر قرارًا بتكويد المجلة.

 

وأوضحوا أن تلك المستندات شملت؛ وثيقة ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، وانتظام الصدور، فضلاً عن دفع مبلغ وقدرة مائة ألف جنيه لنقابة الصحفيين منذ عام 2019.


كما طالب المشاركون في الوقفة بتطبيق قرار مجلس النقابة الصادر في يناير 2019، بالموافقة على تكويد المجلة، وقبول دفعة جديدة من الزملاء بها خلال دورة القيد الحالية.

 

وأشار الزملاء إلى استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لحين تنفيذ مطالبهم، مع فتح المجال المحتمل للتصعيد. 
 

مواد متعلقة

فينجادا: توقعت صعوبة مجموعة مصر.. وأزمة قيد الزمالك مع سبورتنج تقترب من النهاية

فينجادا: سبورتنج لشبونة أبدى مرونة في المفاوضات مع الزمالك

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لإنشاء الروابط الطبية التخصصية بالمحافظات

الفلسطيني سعدو عبد السلام يشكو الإسماعيلي للفيفا

جامعة الدلتا تفتح باب القيد بالدراسات العليا بكلية الهندسة

في ثالث أيام شهر رجب.. تَعلّم أحب أنواع الصِّيام إِلى اللَّه وَضَوابِطه

الزمالك: أزمة القيد شبه انتهت وهذا موقف المندوه
الجريدة الورقية