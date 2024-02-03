إزالة 270 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إنطلاق اعمال المرحلة الاولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 ابريل المقبل .

وأكد المحافظ، أن المرحلة الاولي بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل وان المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتي 12 ابريل القادم.

ولفت مختار، إلى أن ما تم تنفيذ اليوم عدد 19 قرار إزالة تعدي منهم 18 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة ( 641 ) متر مربع وعدد 1 قرار تعدي علي الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 100 ) متر مربع بمراكز بلقاس والمطرية والمنزلة وبني عبيد ولاية الري والثروة السمكية وهيبة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 270 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه منهم 219 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدوله بإجمالي مساحه ( 12.810 متر مربع ) بالإضافة إلي عدد 29 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة ( 1 فدان و 2 قيراط و 2 سهم ) ، وكذلك عدد 22 قرار تعدي بالبناء علي الارضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 7.306 متر مربع ) .

ووجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة، مشيرًا إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.