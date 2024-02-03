القبض على 312 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (280) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (312) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (108,175 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (63,250 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,086 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,875 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,300 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (575 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 290 جرام).عدد (4749) قرص مخدر.



وفي سياق منفصل قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل “له معلومات جنائية”، لاتهامه بحيازة 2 كيلو من جوهر الحشيش المخدر ومبلغا ماليا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة توزيع المواد المخدرة على عملائه من مدمني المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.

تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات