إزالة 136 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين ، عن إزالة 136 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها 7 حالات تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع حالة تعدِِ بمركز ومدينة مغاغة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 4 حالات تعدِِ بمركز ومدينة مطاى، وحالتين تعدِِ بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، إلى جانب إزالة 120 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة 9 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بمراكز، أبوقرقاص والمنيا ومطاى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.