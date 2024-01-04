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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الفلبين وأمريكا تختتمان التدريبات البحرية العسكرية المشتركة في بحر الفلبين الغربي

القوات المسلحة الفلبينية
القوات المسلحة الفلبينية

اختتمت القوات المسلحة الفلبينية و"القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" اليوم الخميس، نشاطها التعاوني البحري العسكري الثاني في بحر الفلبين الغربي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت القوات المسلحة الفلبينية، في بيان أوردته شبكة "إيه بي إس سي بي إن" المحلية، إن من بين الأنشطة التي جرت خلال اليوم الثاني من التدريبات العسكرية، مناورات عبر سطح السفينة أو عمليات نقل الأفراد التي توضح كفاءات القوات البحرية للبلدين.

وأشارت القوات الفلبينية إلى أن التدريبات تؤكد أيضًا قدرتها وقدرة القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على العمل معًا بسلاسة وتسلط الضوء على خبراتهما واستعدادهما.

أما رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر، فأوضح أن من بين النشاط التعاوني البحري تدريبات سمحت بتبادل أفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تحسين كفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين في الرد على التهديدات المحتملة في المجال البحري.

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