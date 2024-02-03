السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على هجمات بلاده

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

 

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ديفيد بيركر، احتجاجا على القصف الأمريكي لمواقع عسكرية ومدنية في محافظة الأنبار. 

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العراق تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

وذكرت الوزارة  في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت أنه "احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ديفيد بيركر، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الذي طال منطقتي عكاشات والقائم مساء أمس.

وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق اليوم، أن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق؛ من خلال استهداف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم؛ ما أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى وقوع خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

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