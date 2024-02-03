العراق تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

استدعت الخارجية العراقية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الضربات الأمريكية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على مناطق في البلاد، تعد خرقا للسيادة العراقية، وفق روسيا اليوم.

وقال يحيى رسول: "تتعرض مدينة القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة.. إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية".

وأردف يحيى رسول: "هذه الضربات تعد تقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق".

وعقب توجيه الضربات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين إثره، بدأ اليوم، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات.

وأفاد مراسل RT بأن قصفا طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.