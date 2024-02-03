السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ردًا على هجمات دير الزور.. مسيرة وصواريخ تستهدف قواعد أمريكية في سوريا

قواعد عسكرية
قواعد عسكرية

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حقلي "عمر والتنف" تعرضا لقصف صاروخي ومسيرة، وذلك ردًا على هجمات الولايات المتحدة أمس على دير الزور.

txt

أمريكا لا تخطط لضرب إيران

txt

د. وجدي زين الدين: أمريكا تجر حكومات المجتمع الدولي وراء خططها الشيطانية كالنعام

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن منطقة مدينة الميادين تعرضت لاستهداف كبير وتدمير عدد من المباني السكنية، مؤكدًا أن البيانات السورية العسكرية أعلنت أن الولايات المتحدة هي المسئولة عن كل التدمير الذي أصيب بمدينة الزور أمس.

حقول النفط ومناطق شرق الفرات

ونوه إلى أن حقول النفط ومناطق شرق الفرات تكتظ بالقواعد العسكرية، وبالتالي فالكثير من الاستهدافات قد يتسبب في كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة.

طوفان الأقصى

وأضاف "هملو" أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وحقول النفط تعمل بوتيرة أقل من المعتاد، بسبب كثرة استهداف هذه المناطق التي يسيطر عليها عدد من القوات العسكرية الأمريكية.

الجريدة الورقية