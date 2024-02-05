الجامعة المصرية اليابانية تستضيف اجتماع الجمعية العلمية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونات (IEEE)

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بان الجامعة استضافت اليوم اجتماع أمناء الفروع الطلابية الجمعية العلمية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونات (IEEE Egyptian Student Branch Officers Meeting) لتبادل الأفكار المختلفة بين الفروع الطلابية علي مستوي مصر وبحث تطوير مستوي الأنشطة الطلابية وتقوية المهارات القيادية للطلاب في كل فرع و مشاركة الخبرات وقصص النجاح لاعضاء IEEE من الأساتذة لالهام الطلاب بما يمكن تحقيقه من خلال التطوع واهميته في الحياة الطلابية.

وأوضحت دكتور مها الصبروتي رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية ومستشارة الفرع الطلابي لـ IEEE بالجامعة (IEEE E-JUST SB’s Counselor) أن الاجتماع شارك فيه دكتور أحمد مدين رئيس قسم مصر لـ IEEE (IEEE Egypt Section Chair) و دكتور رانيا سويف من جامعة عين شمس ورئيسة لجنة الأنشطة الطلابية لـ IEEE في مصر (IEEE SAC Egypt Chair) ودكتور لبنى سعيد من جامعة النيل ورئيسة الجمعيات التقنية لـ IEEE في مصر (Technical Societies Chair) وأمناء الفروع الطلابية لـ IEEE وذلك للمرة الأولى على مستوى مصر.



وأضافت أن الاجتماع يعد نسخة مصغرة من حدث أكبر يقام كل عام في دولة من دول المنطقة الثامنة (Region-8) يجتمع فيها أمناء الفروع الطلابية لIEEE و للمرة الأولى على مستوى مصر في الجامعة المصرية اليابانية شارك اكثر من 90 طالب من 28 جامعة من جامعات مصر

وأشارت إلى مشاركة قسم مصر لIEEE بالاجتماع و بتنظيم الفرع الطلابي للجامعة (IEEE E-JUST Student Branch)